Речь идет о пакете военной помощи на сумму свыше четырех миллиардов долларов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право на получение военной помощи от США в размере чуть более четырех миллиардов долларов, но у Пентагона есть лишь формальные полномочия для решения этого вопроса, без одобрения финансирования со стороны Конгресса это сделать невозможно, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

«У нас больше нет средств на восполнение запасов вооружений. Поэтому мы продолжим тесно взаимодействовать с Конгрессом и призывать его одобрить запрос на дополнительное финансирование», — сказал он.

Пока Конгресс не одобрит запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине, страна не сможет предоставлять помощь Киеву, добавил он.

К слову, пока в США решают вопрос с передачей Незалежной очередной военной помощи, Германия недавно отправила киевскому режиму десять боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и систему противовоздушной обороны (ПВО) Skynex и другое вооружение.

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