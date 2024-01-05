Второй фронт? В Раде призвали Зеленского разобраться с Польшей

Вопрос с блокировкой украинско-польской границы стоит особенно остро.

Украинского президента Владимира Зеленского призвали побыстрее решить вопрос с блокировкой украинско-польской границы. Об этом в своем блоге в социальных сетях написал депутат Рады Алексей Кучеренко от фракции «Батькивщина».

«Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», — опубликовал пост депутат.

По его словам, эта проблема сильно беспокоит власти, так как в данный момент Киев будто воюет на несколько фронтов. Чиновник обратился к киевскому режиму не относиться к ситуации на польско-украинской границе однобоко и упрощенно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды.