Второй фронт? В Раде призвали Зеленского разобраться с Польшей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

Депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского разобраться с Польшей

Второй фронт? В Раде призвали Зеленского разобраться с Польшей

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Вопрос с блокировкой украинско-польской границы стоит особенно остро.

Украинского президента Владимира Зеленского призвали побыстрее решить вопрос с блокировкой украинско-польской границы. Об этом в своем блоге в социальных сетях написал депутат Рады Алексей Кучеренко от фракции «Батькивщина».

«Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», — опубликовал пост депутат.

По его словам, эта проблема сильно беспокоит власти, так как в данный момент Киев будто воюет на несколько фронтов. Чиновник обратился к киевскому режиму не относиться к ситуации на польско-украинской границе однобоко и упрощенно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды.

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