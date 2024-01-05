На Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды

ВС РФ «превратили в руины» фабрику «М-Тас», производившей тактическую одежду и снабжавшей ею президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», прикрепив к материалу соответствующие фото.

Прежде руководитель отдела маркетинга компании Алексей Донченко заявил, что помимо производственных мощностей было уничтожено сырье, привезенное из других стран. Компании, по его словам, будет трудно возобновить поставки. Кроме того, для этого потребуется круглая сумма.

Теперь фабрике остается только ждать нового финансирования и очередных западных поставок, если они, конечно, будут. Ведь о трудностях в оказании дальнейшей помощи уже прямо сообщили в США. В Белом доме заявили, что у Вашингтона больше нет средств для дальнейшей поддержки Киева. Как скоро Конгресс одобрит следующий пакет помощи — неизвестно. При этом Штаты все-таки дали небольшую надежду Зеленскому. Они заявили, что продолжат помогать Украине столько, сколько потребуется, но уже не том уровне, как в предыдущие годы.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее, писал 5-tv.ru, Маск счел любую попытку вторжения в Россию очень плохой идеей.