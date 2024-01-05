ЦИК зарегистрировала Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ

ЦИК зарегистрировала Слуцкого в качестве кандидата в президенты России
Фото, видео: 5-tv.ru
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Они подали документы 25 декабря.
Центризбирком зарегистрировал председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова от партии «Новые люди» в качестве кандидатов на пост президента России.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии. Удостоверения Слуцкому и Даванкову выдала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Председатель ЛДПР в этот момент поблагодарил ЦИК за системную и профессиональную работу.
Как уже сообщалось, 18 декабря первым кандидатом на должность главы государства стал Владимир Путин. 25 декабря документы в ЦИК подал Леонид Слуцкий. Он стал вторым кандидатом в президентской гонке. В тот же день подал документы и Даванков, которого выдвинули на съезде «Новых людей».
Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. Они пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. Известно, что Владимир Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК 1 января завершил прием документов для участия в выборах президента РФ. В список возможных кандидатов вошли 11 человек: три самовыдвиженца и восемь партийцев.
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