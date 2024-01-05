«Никогда не забуду эту страну»: итальянский певец Pupo ностальгирует по СССР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 39 0

Певец Pupo рассказал, как отыграл более 60 концертов в СССР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Звезда 80-х не может забыть триумфальный гастрольный тур по крупнейшим советским городам, состоявшийся у него почти 40 лет назад.

Итальянский певец Энцо Гинацци, более известный как Pupo, испытывает ностальгию по СССР, где в середине 1980-х у него прошли поистине триумфальные гастроли. Об этом артист рассказал автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко за кулисами концертной площадки фестиваля «Легенды Ретро FM».

По словам Pupo, впервые он посетил Советский Союз в 1978 году в качестве туриста, а спустя семь лет приехал с концертами. Вместе со своими музыкантами Pupo объехал крупные города страны, в том числе Москву, Ленинград, Таллин, в которых дал более 60 концертов.

«Это был грандиозный тур — более 600 тысяч зрителей. Это было событие 1985 года, и я никогда не забуду эту страну», — поделился Pupo.

Звезда итальянской эстрады 80-х стал одним из гостей фестиваля «Легенды Ретро FM», который возобновился после перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса. Pupo признался, что очень скучал по Москве и был рад снова приехать в российскую столицу с концертом. Подробный отчет о мероприятии смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певец Pupo поздравил россиян с Новым годом и заявил о своей любви к России.

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