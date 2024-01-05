Не бойтесь своих желаний: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 января

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 8 по 14 января.

Основная энергия недели с 8 по 14 января (Карта Таро — Паж Кубков)

Карта Таро — Паж Кубков. 5-tv.ru.

Паж Кубков говорит о доминировании эмоциональной сферы. Это энергия воды, эмоций и подсознания. Карта представляет романтический образ. Неделя определенно будет наполнена творчеством, ждите романтических сообщений, предложений и свиданий. В нашу с вами жизнь войдет энергия флирта и любви.

Прогноз финансов недели с 8 по 14 января (Карта Таро — Мир)

Карта Таро — Мир. 5-tv.ru

Шикарная карта для денежных вопросов. Карта Мир предполагает масштабирование, завершение процессов на получение положительного результата. Если вы хотели куда-то вложить деньги, значит, пришло время. Весь мир у ваших ног, в формате денег не стоит бояться своих желаний, смело приумножайте свои доходы.

Личная жизнь на неделю с 8 по 14 января (Карта Таро — Император)

Карта Таро — Император. 5-tv.ru

В отношениях с людьми все встанет по полочкам, пришло время структурирования и систематизирования своих симпатий. Необходимо держать эмоции под контролем, потому что Император действует через силу, велик риск попасть в неприятности, если ненароком начнете манипулировать и давить на людей. Уберите лишний контроль.

Совет на неделю с 8 по 14 января (Карта Таро — Маг)

Карта Таро — Маг. 5-tv.ru

Этот аркан говорит о том, что нет ничего невозможного. В эту неделю не ограничивайте себя, используйте все свои ресурсы. Даже просто подумав о чем-то, можно привлечь это в свою жизнь. Но только не уходите в эгоизм и гордыню. Не стоит идти по головам, но в то же время не бойтесь идти навстречу своим желаниям.

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