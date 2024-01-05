Страдавшая алкоголизмом актриса Ана Афонсо умерла в 47 лет

У звезды остались двое детей — сын Диего, у которого был диагностирован аутизм, и девочка Беатрис.

В Лиссабоне (Португалия) на 48-м году жизни скончалась актриса и модель Ана Афонсо. Долгое время она страдала алкоголизмом и была вынуждена лечиться. О смерти артистки сообщила ее подруга и представитель Марта Перейра.

«Не могу поверить… Покойся с миром», — написала женщина в своем личном блоге, не уточнив причину смерти подруги.

Из-за проблем с алкоголем актриса лишилась родительских прав. Она воспитывала двоих детей — страдающего от аутизма мальчика Диего и девочку Беатрис.

Весной 2023 году Афонсо в беседе с португальским телеканалом SIC рассказала, что она пристрастилась к алкоголю, когда узнала о диагнозе сына.

«В то время это был мой побег, мое убежище, и следующее, что я знала, это то, что я пила каждый день», — признавалась она.

Лечение в клинике заняло полгода. Но на ситуацию с детьми, как пишет издание, это не сильно повлияло. Афонсо рассказывала, что у не началась апатия.

«Я уже просыпалась уставший. В моем теле больше не было сил. Я больше не могла держать лодку и в отчаянии поняла, что у меня рецидив», — рассказывала она.

Актриса родилась в 1976 году и начала регулярно появляться на экранах с 1997-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса из фильма «Мэри Поппинс» Глинис Джонс умерла в возрасте 100 лет в Великобритании. Она дебютировала в кино в конце 1930-х и снималась до конца 1990-х.