«Привет из рая»: актер Оливер незадолго до авиакатастрофы опубликовал жуткий пост

Частный самолет, на котором летел артист вместе с двумя маленькими дочерьми, упал в океан. О чем он успел сообщить поклонникам перед гибелью?

Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до своей гибели в авиакатастрофе опубликовал вызывающие мурашки по коже пост в личном блоге.

Как пишет издание New York Post, артист сделал последнюю публикацию всего за три дня до трагедии.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — говорилось в посте.

Частный самолет, на котором летел 51-летний Кристиан Оливер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет, упал прямо в океан. Известно, что звездное семейство держало курс с острова Бекия на Сент-Люсию. В один момент их одномоторный самолет «испытал трудности». Среди погибших числится и пилот воздушного судна. Точную причину авиакатастрофы предстоит установить экспертам.

Актер запомнился широкому зрителю по картинам «Ты готов или нет?», «Мушкетеры», «Хороший немец», «Спиди Гонщик», «Восьмое чувство» и других.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры момента авиакатастрофы с актером Кристианом Оливером.

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