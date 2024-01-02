Как понять, что ребенок замерз во время прогулки на улице: есть простой способ

Порой дети могут заиграться и не заметить, что переохладились. Как родители могут это определить за несколько секунд?

Новый год уже успел удивить многих — в Москву и другие регионы России вернулась настоящая морозная зима. В такую холодную погоду очень просто переохладиться как взрослым, так и детям. Последних зачастую бывает сложно уговорить вернуться домой с прогулки. Как не допустить переохлаждения у ребенка — рассказала изданию KP.RU врач-педиатр Александра Шишкина.

Доктор отметила, что детская терморегуляционная система значительно отличается от взрослой. Малыши быстро замерзают и намного быстрее перегреваются. Именно поэтому так важно сохранять баланс в выборе одежды для детей.

«Обязательно используйте правило нескольких слоев и одевайтесь по погоде», — посоветовала специалист.

Александра также объяснила, что холодные руки, ноги, нос и щеки не будут главными признаками того, что ребенок замерз. Возможно, это особенности периферийного кровоснабжения или специфичное свойство нервной системы.

Что проверить, тепло ли малышу, нужно потрогать его переносицу, тыльную сторону шеи или сгибы рук и ног. Если все участки будут комфортной температуры, значит все в порядке.

Кроме того, стоит обратить внимание на кожу — если она вдруг покраснела или побледнела, а губы изменили свой цвет на синеватый, значит ребенку точно необходимо согреться. Также следите за его общим состоянием — дети в силу своего возраста иногда не замечают, что мерзнут. Они могут начать капризничать либо же и вовсе затихнуть.

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