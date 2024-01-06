Прельщенные славой: что случилось с героями из фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

Сказочная история о мальчике, открывшем для себя производство шоколада, и сегодня пользуется бешеной популярностью у зрителя.

В 2005-м весь мир с придыханием следил за сюжетом сказки от Тима Бертона, а уже в ноябре 2023-го Голливуд выпустил историю о молодом Вилли Вонке от режиссера «Приключений Паддингтона». Превзойти, впрочем, Джонни Деппа в главной роли Тимоти Шаламе так и не удалось. К тому же, за роль владельца шоколадной фабрики актер заработал рекордный среди всей актерской команды гонорар — 18 миллионов долларов. На тот момент Депп уже был очень востребован.

Спустя 19 лет после выхода фильма от прежнего Джонни Деппа не осталось и следа. Поймав удачу на хвост, голливудский красавчик начал злоупотреблять алкоголем, дебоширил и нередко уходил в запои. Разнузданный образ жизни привел к тому, что актриса Ванесса Паради, с которой Депп состоял в браке около 20 лет, подала на развод. Дальше жизнь Джонни пошла под откос: встреча с Эмбер Херд обернулась грандиозными скандалами, массовой отменой и лишением всех возможных привилегий. Из красавчика Джонни превратился в осунувшегося старика. Правда, уже после всех перипетий Депп, поговаривают, вновь обрел вкус к жизни и даже закрутил роман с адвокатом.

Фредди Хаймор

Мальчик появился на свет в семье киноагента Сью Латимер, поэтому других вариантов кроме актерской карьеры у него не было. Уже к восьми годам Хаймор мог похвастаться большим послужным списком ролей. Появление Фредди на съемочной площадке, впрочем, не стало сюрпризом и для Джонни Деппа, который успел посотрудничать с талантливым юношей.

В 2013 подросший Фредди устал играть положительных персонажей и согласился на роль маньяка в сериале «Мотель Бейтс» по мотивам триллера Хичкока «Психо». Критики пели артисту дифирамбы, ну а он тем временем уже настраивался на образ Шона Мерфи в «Хорошем докторе», пишет StarHit.ru.

Анна -София Робб

Анна-София — одна из немногих из всего каста «Чарли и шоколадная фабрика», кому выстрелить в профессии по итогу так и не удалось. После роли заносчивой чемпионки — любительницы жевательной резинки, Робб сыграла в шести разномасштабных лентах, но в итоге на время пропала из поля зрения. В прошлом году актриса вышла замуж за давнего бойфренда Тревора Пола, с которым крутит роман уже не первый год, а вновь сниматься в кино начала четырьмя годами ранее — в 2020 году.

Хелена Бонем-Картер

Это в России Хелену знают, прежде всего, по многочисленным работам у Тима Бертона, в отношениях с которым актриса находилась 13 лет, в Великобритании же она прославилась благодаря ключевым ролям в экранизациях романов Эдварда Моргана Форстера — «Комната с видом», «Там, где даже ангелы боятся появиться» и «Говардс-Энд».

Главной изюминкой Бонем-Картер всегда было разнообразие ролей: даже Беллатриса Лейстрейдж в ее исполнении была очень непохожа на всех ее героинь. Неудивительно, что роль мятежной королевы Маргарет в сериале «Корона» досталась именно ей. Отличалась Бонем-Картер и завидным непостоянством в браке: трижды актриса была замужем, а самыми яркими считает отношения с Тимом Бертоном.

Ноа Тейлор

Родившийся в семье журналистов австралиец американского происхождения изначально не планировал становиться актером. Все изменилось, когда прямо на глазах Тейлора внезапно трагически погиб его друг. Чтобы избежать от пережитого потрясения, Тейлор ударился в работу. Бешеный успех ему принесли картины «Блеск», «Почти знаменит» и «Макс», а после съемок у Бертона Ноа сыграл в фильме «Субмарина», сериалах «Игра престолов», «Острые козырьки» и еще десятках крупных проектов.

Джулия Уитнер

Родившаяся на свет в Швеции Уитнер раз в неделю после переезда с семьей в Лондон посещала творческую школу. Этот выбор и определил дальнейший карьерный путь юной звезды. В 12 лет Джулия Уитнер получила роль Веруки Солт и стала бешено популярна. Правда, работой в кинематографе знаменитость так и не прельстилась. Вместо карьеры актрисы в Великобритании шведка вернулась на родину и начала работать врачом.

Джордан Фрай

«Чарли и шоколадная фабрика» стал для Джордана дебютом в кино, но в отличие от Робб востребованным так и не стал. Сегодня на счету Фрая всего девять ролей. Вскоре после громкой премьеры ленты Бертона юноша снялся в «Поднятом флаге», затем озвучил Льюиса в мультфильме «В гости к Робинсонам», после чего на три года выпал из обоймы из-за окончания школы. Свободное от работы время Джордан посвящает озвучанию фильмов и надеется развиваться в этом направлении.

Филипп Виграц

Самую разительную трансформацию претерпел Август Глуп в исполнении Виграца. В кадре полнотелый мальчик испытывал постоянные проблемы, а в школе регулярно подвергался нападкам из-за лишнего веса. Впрочем, пережитая травля не только не сломала Филиппа, но дала ему новые силы бороться: в разные годы он появлялся в фильме «Дикие курочки», «Лоре», «Таймлесс. Рубиновая книга». Правда, мировой известности ни одна из ролей ему не принесла, потому что выпускались проекты в немецком кинематографе и в широкий прокат так и не вышли.

За годы работы над собой Виграц сумел похудеть, но вот уже десять лет как актер не снимается в кино: он отучился в колледже Сиэтла, работал в нескольких IT-компаниях, видимо, выбрав для себя другой вектор развития. И по сей день у Виграца нет отбоя от девушек, но семейное положение он скрывает.

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