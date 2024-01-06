Терпит до последнего: Шрайбер сравнил встречу с возлюбленной с даром

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Алина Крылова
Алина Крылова 53 0

Актер сериала «Хрустальный» Шрайбер нашел нужным рассказать о новой возлюбленной

Терпит до последнего: Шрайбер сравнил встречу с возлюбленной с даром

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Ради новых отношений звезда отечественных фильмов и сериалов оставил жену и сына. Успел ли Шрайбер пожалеть о своем выборе?

Актер Николай Шрайбер оставил ради нынешней возлюбленной Юлии Бедаревой жену и сына. По словам знаменитости, несмотря на хрупкий вид, актриса является сильным и боевым человеком, который способен подорвать уверенность в себе любого, кто столкнется с ней лицом к лицу.

В беседе с WomanHit словивший вторую волну популярности благодаря роли в сериале «Хрустальный» Шрайбер сознался, что впервые узнал вторую половинку, когда она была совсем другим человеком. В глубине души актриса Юлия Бедарева всегда мечтала быть воздушным цветком, но жизнь преподала ей ценный урок. С тех пор блондинка научилась выгрызать свое место зубами.

«Те, кто не знает моего хрупкого ангелочка, могут и нарваться. Юлю таковой вылепила жизнь. Внутри она нежный цветочек, и ей всегда хотелось такой и оставаться, но реальность показала, что таких затаптывают, и и она вынуждена была стать бойцом», — констатировал он.

Совместная жизнь с властной женщиной вознесла и одновременно надломила Шрайбера, признался он от первого лица. В паре кипят нешуточные страсти: ссориться и мириться две вспыльчивые знаменитости умеют как никто другой.

«Вы представьте: в одном пространстве два человека с расшатанной психикой. Это создает определенные трудности в общении. Поссориться можно за пять секунд. Точно, я засекал. И несмотря на то, что я вроде спокойный, Юлька умеет что-то во мне сковырнуть», — поделился Николай.

Только в последнее время знаменитости научились обходить острые углы, а проблемы решают исключительно сообща. Правда, порой гордыня берет верх, и тогда Шрайбер впадает в состояние, в котором уже не в силах себя остановить.

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