«Прекрасные годы»: дочь Пола Уокера объявила о разводе после двух лет брака

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Дочь Пола Уокера Мидоу объявила о разводе после двух лет брака

«Прекрасные годы»: дочь Пола Уокера объявила о разводе после двух лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Kika Press

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Наследница актера заверила, что расстается не из-за измен или других скандалов. В чем тогда причина?

Дочь американского актера Пола Уокера Мидоу объявила о разводе с актером Луи Торнтоном-Алланом после двух лет брака. В социальной сети девушка призналась, что такое решение она приняла не из-за измен или каких-либо других скандалов.

«После двух прекрасных лет брака мы пришли к решению мирно расстаться. Это действительно совместно принятое решение», — написала она.

К слову, Мидоу объявила об отношениях с актером летом 2021 года. Тогда она поделилась совместной фотографией. А в октябре пара поженилась. Свадьбу молодожены устроили на пляже в Доминикане.

На торжестве присутствовали только самые близкие люди. К алтарю невесту вел актер Вин Дизель, друг Пола Уокера. Сам звезда «Форсажа» погиб в 2013 году в автокатастрофе. Вместе с ним тогда был и приятель Роджер Родас, который находился за рулем. Через три года Мидоу отсудила у семьи Родаса десять миллионов долларов — ее адвокаты доказали, что ДТП произошло по его вине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего певица Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным.

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
90.30
-1.41 100.55
-0.80
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 январ...

Последние новости

5:29
«Прекрасные годы»: дочь Пола Уокера объявила о разводе после двух лет брака
5:08
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 января
4:47
Потерял покой и сон: почему не сложились отношения Леонида Филатова и Натальи Варлей
4:38
Европа закипает? В Белграде демонстранты вышли на новые акции
4:26
«Отбила полностью»: Боня похвасталась выросшим заработком после пластики
4:18
На Украине взбесились из-за нового американского пакета помощи

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса