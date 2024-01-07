Не нужны ни часы, ни бриллианты: сердцу Тодоренко дорог неожиданный подарок от мужа

По словам знаменитости, Влад Топалов очень любит радовать ее подарками.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о теплом подарке от мужа Влада Топалова, который он сделал ей в этом году. Простая вещь, пуховик, оказалась дороже бриллианта, так как обрела особый трогательный смысл в их отношениях. Журналисты издания Woman.ru настигли звезду на красной дорожке ЖАРА FEST 2024 в Дубае и выудили новые факты о ее семейной жизни. К слову, в 2024 году пара отметит шестилетие брака — чугунную свадьбу.

У Тодоренко и Топалова двое детей, Михаилу пять лет, а Мирославу два года. Оказывается, они всерьез задумываются об очередном пополнении, так как в семье не хватает лапочки-дочки. Телеведущая поделилась мечтами и добавила, что единственное связанное с этим переживание — о фигуре. Лишь бы та не пострадала от третьей беременности.

Перед вылетом в Дубай Регина Тодоренко поделилась в соцсетях еще одним беспокойством. В праздничные дни сыновья заболели, и их пришлось оставить из-за работы. Пресса тут же подхватила и наводнилась заголовками о брошенных несчастных детях. Как пояснила звездная мама, брошенными их точно назвали поспешно. Мальчики под присмотром папы, а она постоянно на связи. Даже перед выходом к журналистам телеведущая звонила своим малышам.

Что же касается подарков, о щедрости Топалова Тодоренко говорила с особым трепетом. Кроме того, себя она назвала совсем непритязательной дамой, с радостью принимающей любой знак внимания от любимого мужчины. Супруг преподносил путешествие в Нью-Йорк, песни, охапки цветов и множество других прекрасных даров.

«Хотя он любит одаривать меня чем-нибудь. Украшения, часы… Мне сердцу дорог пуховик, который он мне недавно подарил. Он такой теплый. Каждый раз, когда я его надеваю, мне кажется, что мой муж меня греет», — сказала Тодоренко.

Только раз не угадал, вручив безумно дорогой брендовый шарф. Тогда Регина сказала честно, что ее больше радуют эмоции, а не цена презента. С тех пор, видимо, промахов Топалов не допускал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новогодние традиции есть в семье Топалова и Тодоренко.