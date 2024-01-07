«Почему Господь забрал так рано?»: мама умершей спортсменки Середы раскрыла тайну ее смерти

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 41 0

Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла из-за отека мозга

Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru

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Спортсменка была очень добрым, отзывчивым и светлым человеком, ее любили все, кто был знаком. Поэтому смерть в 20 лет от гриппа шокировала всю Россию. Так действительно ли виновата болезнь?

Умершая в 20 лет от гриппа юная шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в результате отека мозга. Журналисты многое напутали и написали неправду, как рассказала 5-tv.ru мама девушки Галина Середа.

У шорт-трекистки был грипп-А, из-за которого она и попала в больницу. Чуть позже молодая девушка впала в кому, из которой, к сожалению, не вышла. Врачи сделали все, что могли, но спасти Анастасию не удалось.

Спортсменка была очень добрым, отзывчивым и светлым человеком, ее любили все, кто был знаком. Поэтому смерть в 20 лет от гриппа шокировала всю Россию. Девушка была практически безотказной, всегда смеялась и улыбалась. Ее мама подчеркивает, что Анастасия всегда очень серьезно относилась к тренировкам, слушала тренеров и достигала успехов.

«Человек от Бога, можно сказать», — со слезами на глазах рассказала нам Галина.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности смерти молодой спортсменки.

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