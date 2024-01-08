Элизабет Дебики получила «Золотой глобус» за роль принцессы Дианы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Создатели сериала о королевской семье максимально дотошно подошли к выбору актеров и с исполнительницей роли Леди Ди не прогадали.

Элизабет Дебики получила «Золотой глобус» за роль принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Актриса Элизабет Дебики удостоилась престижной награды «Золотой глобус» за роль принцессы Дианы в биографической эпопее о жизни королевской семьи Великобритании «Корона».

Дебики не только внешне очень сильно похожа на Леди Ди, но и смогла точно передать характер любимицы всей Британии с непростой и трагичной судьбой.

Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы.Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы. Фото: кадр из сериала «Корона», 2016 г.

Церемония награждения уже давно перевалила за экватор. Безусловным лидером стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», награды получил режиссер картины, исполнитель главной роли Килиан Мерфи, исполнитель роли второго плана Роберт Дауни-младший и композитор байопика Людвиг Йоранссон.

По три статуэтки у комедийного сериала «Медведь» — «Золотой глобус» получили актер Джереми Аллен Уайт и актриса Айо Эдебири, а также сам проект. Награды за главные роли в мини-сериале «Грызня» также завоевал сама картина и исполнители главных ролей: Али Вонг и Стивен Ян. За свои роли в мини-сериале «Наследники» также получили статуэтки Мэттью Макфэдьен и Киран Калкин. Сам драматический сериал также был удостоен награды.

Две престижные награды в копилке триумфатора Каннского кинофестиваля — французской детективной драмы «Анатомия Падения»: приз за лучший сценарий и лучший фильм на иностранном языке.

Нашумевшая картина «Барби» пока получила две награды: «Золотой глобус» за лучший саундтрек и награду за достижения в кинематографе и бокс-офисе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Мандалорца» Педро Паскаль появился на «Золотом глобусе» с рукой в гипсе.

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