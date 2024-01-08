Киллиан Мерфи получил «Золотой глобус» за главную мужскую роль в «Оппенгеймере»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Звезда сериала «Острые козырьки» получил заслуженную статуэтку за роль физика-теоретика Роберта Оппенгеймера.

Киллиан Мерфи получил «Золотой глобус» за главную мужскую роль в «Оппенгеймере»

Фото: Кадр из к/ф «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан, 2023 г.

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Престижную награду «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме получил актер Киллиан Мерфи за его образ в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Звезда сериала «Острые козырьки» получил заслуженную статуэтку за роль американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил Манхэттенским проектом.

«Золотой глобус» Мерфи выходил получать под поздравительный одобрительный свист Леонардо Ди Каприо из зала.

Теперь в лидерах по количеству наград — «Оппенгеймер». Награду за роль второго плана получил Роберт Дауни-младший, статуэтку за лучшего режиссера — Кристофер Нолан, а еще приз за лучший саундтрек получил композитор фильма Людвиг Йоранссон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Мандалорца» Педро Паскаль появился на «Золотом глобусе» с рукой в гипсе.

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Киллиан Мерфи получил «Золотой глобус» за главную мужскую роль в «Оппенгеймере»

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