Экипажи Су-34 нанесли удар по украинским боевикам на краснолиманском направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ нанесли удар по украинским боевикам и их укрепрайонам на краснолиманском направлении. Видео с болевым вылетом публикует Министерство обороны России.

Все поставленные цели выполнены. Как только пришло подтверждение от разведчиков, экипажи истребителей-бомбардировщиков вернулись в зону аэродрома.

«Сегодня выполнили боевой вылет. Нанесли удар по укрепрайону противника. Все поставленные задачи были выполнены», — сообщил пилот многофункционального Су-34.

Авиаудар был нанесен специальными бомбами ФАБ-500, которые используются российской авиацией, они оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. Благодаря УМПК получается успешно наносить точечные удары с максимальным безопасным удалением от линии соприкосновения на фронте.

Недавно 5-tv.ru рассказывал, что ВКС России получили партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты, которые активно применяются в зоне спецоперации, изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.