В США к Луне запустили ракету с останками сценариста сериала «Звездный путь»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 77 0

NYT: в США к Луне запустили ракету с человеческими останками на борту

В США к Луне запустили ракету с останками сценариста сериала «Звездный путь»

Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / ТАСС

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На борту находятся также образцы волос трех американских президентов — Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.

Ракета Vulcan Centaur с останками нескольких человек на борту стартовала к естественному спутнику Земли с космодрома на мысе Канаверал в США. Об этом пишет The New York Times.

Уточняется, что космический корабль беспилотный. Как пишут авторы, с 1972 года ни один американский борт не совершал мягкую посадку на поверхность Луны.

В ракету были загружены капсулы ритуальной компании Celestis, которая занимается отправкой праха или ДНК жителей Земли в космос. Газете удалось узнать, что в капсулах находятся останки сценариста сериала «Звездный путь» Джина Родденберри, его супруги и еще трех актеров, которые участвовали в съемках сериала.

Также на ракете в космос отправили образцы волос трех президентов США — Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.

Vulcan Centaur принадлежит компании United Launch Alliance. Как отмечают авторы, данные ракеты могут составить конкуренцию ракетам Илона Маска, покончив с доминированием компании SpaceX.

Отмечается, что запуск ракеты с человеческими останками вызвал протесты среди индейцев навахо, для которых Луна — священное место. По их мнению, подобный проект осквернит небесное тело. Племя даже обращалось к Белому дому с требованием отменить запуск.

Ранее 5-tv.ru писал, что SpaceX запустила ракету с секретным шаттлом США.

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В США к Луне запустили ракету с останками сценариста сериала «Звездный путь»

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