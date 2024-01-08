Момент ДТП с 50 автомобилями на трассе М-11 под Новгородом попал на видео

В Нижегородской области около 50 автомобилей попали в ДТП. Страшная трагедия унесла жизни четырех человек, один из которых — ребенок. Пострадали 16, сообщили в МЧС, трех детей и их отца на вертолете доставили в Великий Новгород.

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения ГК «Автодор», также в распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с видеорегистратора одного из попавших в аварию автомобилистов.

На обоих видео заметно, как автомобили заносит на зимней трассе, из-за чего число участников ДТП только увеличивается.

Движение по направлению в Москву было перекрыто, организован объезд. Для пострадавших в аварии водителей и пассажиров развернуты мобильные пункты обогрева, где есть возможность поесть и зарядить мобильные телефоны. Также с людьми работают психологи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить о ходе расследования уголовного дела по факту массового ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в массовом ДТП под Новгородом выросло.