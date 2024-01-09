Адский каток: почему в Новгородской области столкнулись более 50 машин
Метель могла стать причиной массового ДТП в Новгородской области
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Все произошло на участке трассы М-11 «Нева».
Плохая погода предварительно стала причиной массового ДТП и на другой федеральной магистрали. На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области столкнулись не менее 50 машин.
Как говорят автовладельцы, все произошло из-за сильнейшей метели, которая за считанные минуты превратила дорогу в настоящий каток. Все подробности ЧП — у корреспондента «Известий» Максима Бажанова.
Ранее 5-tv.ru писал, что для пострадавших в аварии водителей и пассажиров были развернуты мобильные пункты обогрева, где была возможность поесть и зарядить мобильные телефоны.
Также с людьми работали психологи. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массового ДТП.
Читайте также
79%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?