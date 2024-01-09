На грани своего майдана: почему фермеры в Германии блокируют автобаны
Фермеры в Германии устроили протесты из-за отмены субсидий на дизель
Фото, видео: Reuters / LEONHARD SIMON; 5-tv.ru
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Как политика Олафа Шольца разгневала сельхозработников?
Германию ждет сценарий украинского «майдана» в случае, если Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.
Акции протеста сельхозработников возобновились накануне и набирают обороты, что грозит серьезным дефицитом товаров в местных супермаркетах. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев продолжит тему.
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