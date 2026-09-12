Си Цзиньпин выступил за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 16 0

Пекин готов вместе с партнерами участвовать в установлении мира в регионе.

Как КНР относится к конфликту на Ближнем Востоке

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Си Цзиньпин выступил за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. При урегулировании конфликта на Ближнем Востоке всем необходимо придерживаться дипломатии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели, его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Все заинтересованные стороны должны придерживаться направления политического решения и способствовать достижению постоянного и всеобъемлющего прекращения огня», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что обстановка в регионе сейчас становится все сложнее. По его словам, на фоне продолжающегося конфликта многие народы несут серьезные потери.

Председатель КНР также заявил о готовности Китая совместно с другими членами БРИКС участвовать в усилиях по установлению мира и спокойствия в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Си Цзиньпин назвал БРИКС самой влиятельной платформой для развивающихся стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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