«Амбициозная повестка»: Моди поделился взглядом на будущее БРИКС

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 20 0

По мнению премьера, объединение должно стать еще более сполченным.

Каким будет будущее БРИКС

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Нарендра Моди: необходимо создать амбициозную повестку БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал создать амбициозную повестку БРИКС. Об этом он заявил, выступая на заседании XVIII саммита объединения в Нью-Дели.

«Сейчас время пришло для того, чтобы наше единство и тот консенсус, который существует в БРИКС, был претворен в конкретные результаты на международной арене и приносил результаты», — сказал Моди.

По словам премьера, объединению необходим механизм формирования преемственности и реализации всех принимаемых решений. Также Моди предложил перевести работу в формат «тройки» для дальнейшей продуктивной деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нарендра Моди заявил об укреплении экономического сотрудничества с РФ, опубликовав пост в социальной сети X на русском и английском языках. По его мнению, крайне положительным фактором стал рост числа деловых связей между Москвой и Нью-Дели. Также он рассказал о своем участии в мероприятии «Иннопром» вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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