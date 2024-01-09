На Ставрополье во время поисков пропавшей без вести женщины нашли три трупа

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 34 0

Предварительно, причина смерти носит криминальный характер. Что случилось?

На Ставрополье во время поисков пропавшей без вести женщины нашли три трупа

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В многоквартирном доме города Кисловодска Ставропольского края полицейские наткнулись на три трупа, пока искали пропавшую без вести местную жительницу. Как стало известно 5-tv.ru, тела пролежали около трех суток.

Среди погибших правоохранители опознали и 40-летнюю женщину, которая была объявлена в розыск. Еще двое, мужчина и женщина, в розыск не объявлялись. Точные причины смерти еще предстоит выяснить судмедэкспертам, однако, по предварительным данным, у всех троих обнаружены ножевые ранения в области шеи.

По словам соседей, погибшие вели антиобщественный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками. В самой квартире, где нашли тела, царил беспорядок, рядом валялась разбитая бутылка из-под шампанского.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело пожилой женщины в крови обнаружено в квартире в Петербурге.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:36
«Ветхое состояние»: Песков заявил о титанических усилиях для обновления системы ЖКХ
12:35
На Ставрополье во время поисков пропавшей без вести женщины нашли три трупа
12:33
Умер заслуженный тренер России по спортивному ориентированию
12:32
Не удалось замаскироваться: как российские «Акации» уничтожили опорные пункты ВСУ
12:21
Пугающие цифры: в России резко вырос уровень заболеваемости гриппом
12:20
Россияне стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан в 2023 году

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса