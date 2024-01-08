Тело пожилой женщины в крови обнаружено в квартире в Петербурге

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева Эксклюзив 202 0

Труп пенсионерки обнаружили в многоквартирном доме в Петербурге

Тело пожилой женщины в крови обнаружено в квартире в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Несколько раз он был осужден за кражи, грабеж, бродяжничество, разбой, хулиганство и умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах.

Труп пожилой женщины обнаружен в крови в квартире многоэтажного дома на бульваре Новаторов. Подробности происшествия рассказал 5-tv.ru источник.

Местная жительница, заметив на первом этаже своего дома окровавленного мужчину, сообщила в полицию сегодня ночью. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» подозреваемый был задержан.

В результате выезда на месте происшествия было найдено тело престарелой женщины в своей квартире с сардинами и гематомами на лице. По предварительной версии следствия, задержанный мужчина совершил нападение на умершую и спустился по лестничной клетке.

Отмечается, что подозреваемый ранее был неоднократно судим и состоял под административным надзором. Несколько раз осужден за кражи, грабеж, бродяжничество, разбой, хулиганство и умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах. В 2013 Василеостровский ФРС Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине в размере семи лет лишения свободы по 30 и 105 статьям УК РФ («покушение на убийство» и «убийство»).

На данный момент тело женщины направлено в морг для установления точной причины смерти. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар на складах в Петербурге ликвидирован спустя шесть часов.

-22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:05
Подражатель VACIO? Солист группы «Щенки» выступил на концерте с носком на паху
11:47
В ЛНР задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
11:29
Тело пожилой женщины в крови обнаружено в квартире в Петербурге
11:11
Самая красивая пара: как распался брак Абдулова и Алферовой
10:53
Пленный солдат ВСУ рассказал об алкоголиках в рядах украинских боевиков
10:52
В Рубежном в ЛНР сошла авиабомба ФАБ-250

Сейчас читают

Черное море под надежной защитой: лучшее видео из зоны СВО
Как выглядит и чем занимается актриса из «Ворошиловского стрелка» Анна Синякина
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса