Тело пожилой женщины в крови обнаружено в квартире в Петербурге

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Несколько раз он был осужден за кражи, грабеж, бродяжничество, разбой, хулиганство и умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах.

Труп пожилой женщины обнаружен в крови в квартире многоэтажного дома на бульваре Новаторов. Подробности происшествия рассказал 5-tv.ru источник.

Местная жительница, заметив на первом этаже своего дома окровавленного мужчину, сообщила в полицию сегодня ночью. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» подозреваемый был задержан.

В результате выезда на месте происшествия было найдено тело престарелой женщины в своей квартире с сардинами и гематомами на лице. По предварительной версии следствия, задержанный мужчина совершил нападение на умершую и спустился по лестничной клетке.

Отмечается, что подозреваемый ранее был неоднократно судим и состоял под административным надзором. Несколько раз осужден за кражи, грабеж, бродяжничество, разбой, хулиганство и умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах. В 2013 Василеостровский ФРС Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине в размере семи лет лишения свободы по 30 и 105 статьям УК РФ («покушение на убийство» и «убийство»).

На данный момент тело женщины направлено в морг для установления точной причины смерти. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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