Уколы красоты или массаж лица: что на самом деле стоит выбрать девушкам

Насколько опасны различные косметологические процедуры?

Современным девушкам, стремящимся сохранить природную красоту, доступны различные косметологические услуги, а также техники. К процедурам вроде фейслифтинга или инъекций прибегают многочисленные знаменитости.

Среди них — Моника Белуччи, Синди Кроуфорд, Сальма Хайек и другие. Бьюти-эксперт Юлия Акмаева рассказала изданию 7Дней.ru о разнице между этими методами.

Массаж лица

Фейслифтинг позволяет восстановить ткани шеи и лица, а также усилить ток крови и лимфы. По словам экспертов, процедура улучшает качество кожи и ее защитные функции. Также с ее помощью можно бороться с морщинами, появляющимися из-за переутомления и стресса.

Преимущества фейслифтинга

Выравнивает тон лица и избавляет от отеков;

Улучшает упругость и эластичность мышц;

Усиливает кровообращение и усиливает выработку коллагена.

Минусы фейслифтинга

Операцию необходимо проводить регулярно;

Может привести к повреждениям кожи;

Нельзя делать массаж при онкологии, грибковых заболеваниях и других проблемах.

«Для видимых результатов и закрепления эффекта от массажа лица необходимо проходить курс от десяти процедур», — уверена Акмаева.

Уколы красоты

Для достижения быстрых результатов специалисты обычно используют инъекции. С их помощью можно добиться изменений черт лица.

«Инъекционная косметология помогает подтянуть кожу, заполнить морщины, а также восполнить дефициты влаги, объемов и полезных микроэлементов», — объяснила специалист.

Однако Акмаева подчеркнула, что перед процедурой необходимо проконсультироваться со специалистом. Подобная операция несет различные риски.

Преимущества инъекций

Результат виден невооруженным глазом сразу после процедуры;

Уколы помогают справляться с пигментацией и кругами под глазами;

Инъекции улучшают эластичность кожи.

Недостатки

Есть риск возникновения гематом и аллергических реакций;

Могут возникнуть болезненные ощущения при вводе препаратов;

Нельзя применять инъекции при кормлении, беременности и прочих противопоказаниях.

Как считает Акмаева, процедуры можно совмещать. Единственное, стоит отказаться от массажа в течение двух первых недель после уколов.

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