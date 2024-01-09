Уколы красоты или массаж лица: что на самом деле стоит выбрать девушкам

Бьюти-эксперт Акмаева: фейслифтинг позволяет восстановить ткани шеи и лица
Фото: www.globallookpress.com
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Насколько опасны различные косметологические процедуры?
Современным девушкам, стремящимся сохранить природную красоту, доступны различные косметологические услуги, а также техники. К процедурам вроде фейслифтинга или инъекций прибегают многочисленные знаменитости.
Среди них — Моника Белуччи, Синди Кроуфорд, Сальма Хайек и другие. Бьюти-эксперт Юлия Акмаева рассказала изданию 7Дней.ru о разнице между этими методами.
Массаж лица
Фейслифтинг позволяет восстановить ткани шеи и лица, а также усилить ток крови и лимфы. По словам экспертов, процедура улучшает качество кожи и ее защитные функции. Также с ее помощью можно бороться с морщинами, появляющимися из-за переутомления и стресса.
Преимущества фейслифтинга
- Выравнивает тон лица и избавляет от отеков;
- Улучшает упругость и эластичность мышц;
- Усиливает кровообращение и усиливает выработку коллагена.
Минусы фейслифтинга
- Операцию необходимо проводить регулярно;
- Может привести к повреждениям кожи;
- Нельзя делать массаж при онкологии, грибковых заболеваниях и других проблемах.
«Для видимых результатов и закрепления эффекта от массажа лица необходимо проходить курс от десяти процедур», — уверена Акмаева.
Уколы красоты
Для достижения быстрых результатов специалисты обычно используют инъекции. С их помощью можно добиться изменений черт лица.
«Инъекционная косметология помогает подтянуть кожу, заполнить морщины, а также восполнить дефициты влаги, объемов и полезных микроэлементов», — объяснила специалист.
Однако Акмаева подчеркнула, что перед процедурой необходимо проконсультироваться со специалистом. Подобная операция несет различные риски.
Преимущества инъекций
- Результат виден невооруженным глазом сразу после процедуры;
- Уколы помогают справляться с пигментацией и кругами под глазами;
- Инъекции улучшают эластичность кожи.
Недостатки
- Есть риск возникновения гематом и аллергических реакций;
- Могут возникнуть болезненные ощущения при вводе препаратов;
- Нельзя применять инъекции при кормлении, беременности и прочих противопоказаниях.
Как считает Акмаева, процедуры можно совмещать. Единственное, стоит отказаться от массажа в течение двух первых недель после уколов.
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