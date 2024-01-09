Уколы красоты или массаж лица: что на самом деле стоит выбрать девушкам

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Алексей Панков
Алексей Панков 23 0

Бьюти-эксперт Акмаева: фейслифтинг позволяет восстановить ткани шеи и лица

Уколы красоты или массаж лица: что на самом деле стоит выбрать девушкам

Фото: www.globallookpress.com

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Насколько опасны различные косметологические процедуры?

Современным девушкам, стремящимся сохранить природную красоту, доступны различные косметологические услуги, а также техники. К процедурам вроде фейслифтинга или инъекций прибегают многочисленные знаменитости.

Среди них — Моника Белуччи, Синди Кроуфорд, Сальма Хайек и другие. Бьюти-эксперт Юлия Акмаева рассказала изданию 7Дней.ru о разнице между этими методами.

Массаж лица

Фейслифтинг позволяет восстановить ткани шеи и лица, а также усилить ток крови и лимфы. По словам экспертов, процедура улучшает качество кожи и ее защитные функции. Также с ее помощью можно бороться с морщинами, появляющимися из-за переутомления и стресса.

Преимущества фейслифтинга

  • Выравнивает тон лица и избавляет от отеков;
  • Улучшает упругость и эластичность мышц;
  • Усиливает кровообращение и усиливает выработку коллагена.

Минусы фейслифтинга

  • Операцию необходимо проводить регулярно;
  • Может привести к повреждениям кожи;
  • Нельзя делать массаж при онкологии, грибковых заболеваниях и других проблемах.

«Для видимых результатов и закрепления эффекта от массажа лица необходимо проходить курс от десяти процедур», — уверена Акмаева.

Уколы красоты

Для достижения быстрых результатов специалисты обычно используют инъекции. С их помощью можно добиться изменений черт лица.

«Инъекционная косметология помогает подтянуть кожу, заполнить морщины, а также восполнить дефициты влаги, объемов и полезных микроэлементов», — объяснила специалист.

Однако Акмаева подчеркнула, что перед процедурой необходимо проконсультироваться со специалистом. Подобная операция несет различные риски.

Преимущества инъекций

  • Результат виден невооруженным глазом сразу после процедуры;
  • Уколы помогают справляться с пигментацией и кругами под глазами;
  • Инъекции улучшают эластичность кожи.

Недостатки

  • Есть риск возникновения гематом и аллергических реакций;
  • Могут возникнуть болезненные ощущения при вводе препаратов;
  • Нельзя применять инъекции при кормлении, беременности и прочих противопоказаниях.

Как считает Акмаева, процедуры можно совмещать. Единственное, стоит отказаться от массажа в течение двух первых недель после уколов.

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