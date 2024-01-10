«Вирусный коктейль»: почему россияне стали «хватать» инфекции одну за другой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Иммунолог Болибок: в ближайшие недели россиян ждет серьезный всплеск инфекций

«Вирусный коктейль»: почему россияне стали «хватать» инфекции одну за другой

Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller

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Только за последние месяцы заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемиологический порог на более чем 60%. Заразился — выздоровел — опять заболел. Как прервать этот изматывающий круговорот?

В России за последние месяцы произошел мощный всплеск ОРВИ и гриппа. Заболеваемость превысила эпидемиологический порог на 66,6%. Почему россияне стали чаще «цеплять» инфекции дыхательных путей, как остановить этот столь изматывающий марафон, когда человек заражается, выздоравливает и вновь заболевает, рассказал в интервью KP.RU аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он объяснил, что до сих пор бушует пандемия коронавируса. При этом какого-то доминирующего штамма сейчас нет. Россиян атакуют сразу несколько вариантов омикрона: пирола, эрис, JN1 и другие. Другими словами, коронавирусная инфекция становится сезонным заболеванием. Кроме того, нельзя забывать и об ОРВИ, и гриппе.

Россияне стали чаще болеть по трем причинам. Первая: из-за того, что к традиционным возбудителям ОРВИ и нескольким штаммам гриппа добавились около семи-восьми генетических вариантов коронавируса, которые циркулируют одновременно. Второй причинной является то, что коронавирус атакует клетки иммунной системы.

«Поэтому любой ковид, даже протекающий совсем легко, будет в какой-то степени цеплять, уничтожать иммунные клетки, ослабляя иммунитет. Наконец, в-третьих, стоит иметь в виду, что приобретенный иммунитет к коронавирусу очень нестойкий, сохраняется не более 5-6 месяцев. Если же вы встретитесь с новым вариантом вируса, то можете заболеть снова уже через 3-4 недели», — пояснил специалист.

Чтобы прервать цепочку заражение — выздоровление — болезнь, необходимо больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, закалять свой организм, ввести в свой рацион больше свежих овощей и фруктов и, конечно, сделать прививку от гриппа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие симптомы отличают грипп от всех остальных ОРВИ.

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