Устал играть любимого? Лопес объяснила, почему Аффлек рядом с ней вечно грустит

Многие поклонники уверены, Аффлек с коллегой лишь из-за договоренности, но ему все же сложно изображать любовь ради рейтингов. Так ли это на самом деле?

Актриса Дженнифер Лопес, решившая поддержать мужа Бена Аффлека на премии «Золотой глобус» в минувший вторник, объяснила, почему любимый мужчина рядом с ней выглядит вечно недовольным.

На мероприятии картина актера «Air: Большой прыжок», в которой он выступил как режиссер и исполнитель главной роли, была представлена в номинации «Лучший фильм». На красной дорожке пара появилась совсем с разными эмоциями на лице. Лопес буквально сияла и излучала радость, счастье, Аффлек же был невозмутим и даже, кажется, чем-то недоволен. Журналисты решили поинтересоваться у Лопес, почему так.

«У Бена все в порядке! Вам не стоит за него переживать, скажу я вам. У него все хорошо. Он счастлив. Он здесь. Он номинирован. Такой: „Я на чилле“. Не понимаю, чем люди так озабочены», — сказала Лопес, улыбаясь.

Но объяснения приняли не все. Некоторые поклонники заметили, что актриса как-то не естественно смеялась, нервничала. И предположили, что всему виной то, что союз Аффлека и Лопес — это расчет. Мол, на самом деле знаменитость не хочет быть с актрисой. И с каждым днем ему все сложнее изображать любовь ради рейтингов.

Однако на других опубликованных позднее снимках с мероприятия на лице Аффлека была широкая улыбка. Тем самым он сам опроверг мысли фанатов, что ему рядом с Лопес некомфортно.

К слову, звездная пара к браку шла на протяжении почти 20 лет. В начале 2000-х они уже были помолвлены. Но торжество так и не состоялось. Не выдержав давления прессы, пара отменила церемонию бракосочетания и вскоре разорвала отношения. В 2022 году знаменитости сообщили о свадьбе.

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