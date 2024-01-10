Доходное место: россияне нарастили вклады на пять триллионов рублей

Эфирная новость 33 0

Россияне нарастили вклады на пять триллионов рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Привлекательности депозитов способствует рост ставки ЦБ.

Деньги россиян потекли на депозиты. Как пишут «Известия», вкладчики разместили на банковских счетах рекордные 28 триллионов рублей.

Это почти на пять триллионов больше, чем в прошлом году. Повышению привлекательности вкладов способствовал рост ставки Центробанка до 16%. Еще одна причина роста депозитов — это снижение доступности инвестиций в недвижимость.

После ужесточения условий ипотечного кредитования фокус сместился на сбережение средств. К тому же, рост ставок по кредитам привел к тому, что многие клиенты отложили крупные покупки.

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.40
0.71 98.98
-0.21
Денежный магнит: 4 знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2...

Последние новости

11:47
На концерте Moby в Лас-Вегасе призвали прекратить поддержку Украины
11:46
«Ростех» начнет серийное производство новейших авиабомб «Дрель» в 2024 году
11:45
«Надо признать»: в Boeing прокомментировали инцидент с самолетом 737 MAX
11:26
Умер сценарист и режиссер Игорь Болгарин
11:24
Более тонны кокаина нашли таможенники Петербурга в контейнере из Никарагуа
11:16
«Отдали все»: как США шантажируют Грецию, пока Зеленский терпит поражение

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Победа будет за нами»: Елена Север пообщалась с бойцами ВС РФ прямо на передовой
«Увы и к сожалению»: в чем различия ишемического и геморрагического инсультов
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса