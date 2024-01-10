Доходное место: россияне нарастили вклады на пять триллионов рублей

Привлекательности депозитов способствует рост ставки ЦБ.

Деньги россиян потекли на депозиты. Как пишут «Известия», вкладчики разместили на банковских счетах рекордные 28 триллионов рублей.



Это почти на пять триллионов больше, чем в прошлом году. Повышению привлекательности вкладов способствовал рост ставки Центробанка до 16%. Еще одна причина роста депозитов — это снижение доступности инвестиций в недвижимость.

После ужесточения условий ипотечного кредитования фокус сместился на сбережение средств. К тому же, рост ставок по кредитам привел к тому, что многие клиенты отложили крупные покупки.