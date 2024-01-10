В самом центре столицы: в Москве нашли скелет женщины в многоквартирном доме

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 70 0

В Москве нашли скелет женщины в многоквартирном доме

В самом центре столицы: в Москве нашли скелет женщины в многоквартирном доме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Смерть, предварительно, наступила больше года назад.

В квартире в центре Москвы нашли труп женщины, придавленный дверью. Как стало известно 5-tv.ru, тело пролежало там больше года, частично разложившись до состояния скелета.

На труп, который, предварительно, принадлежит пожилой хозяйке квартиры, наткнулись полицейские, прибывшие по вызову по другой теме. Забившим тревогу соседям никто не открывал, равно как и коммунальным службам, поэтому пришлось обращаться к правоохранителям. По данным источника, женщина лежала на полу между коридором и спальней, сверху тело придавила дверь.

Точную дату и причину смерти предстоит установить судмедэксперту, однако известно, что тело пролежало в квартире не менее года. Правоохранители проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Ставрополье во время поисков пропавшей без вести женщины нашли три трупа.

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В самом центре столицы: в Москве нашли скелет женщины в многоквартирном доме

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