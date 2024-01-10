Принадлежат ему? Обгоревшие останки обнаружили в доме пропавшего рэпера Sir-J

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 16 0

Останки человека обнаружили в сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J

Принадлежат ему? Обгоревшие останки обнаружили в доме пропавшего рэпера Sir-J

Фото: Instagram* / sirj_jino

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Расследованием занимается Следственный комитет. Что известно к настоящему моменту?

Обгоревшие останки человека нашли в доме исчезнувшего рэпера Sir-J (Сергея Булавинцева), где 30 декабря произошел пожар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Делом занимается Следственный комитет (СК) России. Согласно основной версии, 50-летний исполнитель сгорел при пожаре в доме в Видном. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он заходит в дом, однако нет кадров, на которых он его покидает.

Мужчина несколько дней находился в розыске. О его пропаже сообщили родственники. Поиском занимались следователи и волонтеры, в том числе отряда «Лизы Алерт».

Поиски были остановлены после разбора сгоревшего дома. Во время осмотра были обнаружены обгоревшие человеческие останки. Фрагменты тела отправили на экспертизу. Специалисты должны дать окончательный ответ, принадлежат ли они рэперу.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын рэпера Sir-J рассказал о поведении папы перед пропажей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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