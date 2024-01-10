Умер исполнитель песни «Городские цветы» Виталий Белоножко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Сердце советского и украинского певца остановилось на 71-м году жизни.

Умер исполнитель песни «Городские цветы» Виталий Белоножко

Фото: Из открытых источников

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Скончался народный артист Украины, советский певец Виталий Белоножко. Сердце исполнителя песен «Городские цветы» и «Все пройдет» остановилось на 71-м году жизни, сообщил Бурынский городской совет Сумской области.

«Сегодня ушел из жизни наш земляк, непревзойденный певец Виталий Васильевич Белоножко», — сказано в сообщении горсовета в социальной сети.

Виталий Белоножко родился 11 июня 1953 года. На советском радио он дебютировал с композициями Максима Дунаевского «Городские цветы» и «Все пройдет», а дальше исполнил песни Александра Злотника ««Волшебница», «Возвращайся сюда», «Кто ты такой?» и Александра Осадчего «Твое имя», «Ты — земля моя», «А была любовь».

В 1981 году Белоножко устроился на Гостелерадио Украины, а спустя 18 лет стал основателем регулярного международного фестиваля «Мелодия двух сердец» — одного из самых популярных в стране. В начале нулевых певец стал преподавать на кафедре эстрадного пения в Национальном университете культуры и искусств в Киеве.

За свою творческую деятельность он выпустил шесть компакт-дисков на Украине, в Канаде и США.

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