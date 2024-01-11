Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Бюрсин задумался о переезде из Турции

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Еще в детстве знаменитость много путешествовал. А теперь в голову пришла осуществить мечту пожить в какой-то другой стране.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Бюрсин задумался о переезде из Турции

Фото: www.globallookpress.com / HFPA PHOTOGRAPHER

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Турецкий актер, известный россиянам по сериалу «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин задумался о переезде за границу. Об этом знаменитость сообщил в интервью журналу Re Touch.

«Хочу ли я жить за границей? Конечно. Конечно, это также входит в планы моего будущего. Однако я всегда буду сохранять связь с Турцией», — заявил актер.

Однако в ближайшее время артист все же не планирует покидать родину. Ярые поклонники еще могут встретить его на улицах Стамбула.

В то же время, понятно, почему турецкий актер мечтает пожить в каком-то другом месте. Скорее всего, его переезд будет связан с продюсерской деятельностью или работой сценариста, ведь долгие годы он пишет сценарии к оригинальным проектам. Однако материал пока остается только на бумаге. Но поклонники уверены — каждая из сочиненных им историй имеет большой потенциал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимали адаптацию сериала «Постучись в мою дверь».

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