Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Бюрсин задумался о переезде из Турции

Турецкий актер, известный россиянам по сериалу «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин задумался о переезде за границу. Об этом знаменитость сообщил в интервью журналу Re Touch.

«Хочу ли я жить за границей? Конечно. Конечно, это также входит в планы моего будущего. Однако я всегда буду сохранять связь с Турцией», — заявил актер.

Однако в ближайшее время артист все же не планирует покидать родину. Ярые поклонники еще могут встретить его на улицах Стамбула.

В то же время, понятно, почему турецкий актер мечтает пожить в каком-то другом месте. Скорее всего, его переезд будет связан с продюсерской деятельностью или работой сценариста, ведь долгие годы он пишет сценарии к оригинальным проектам. Однако материал пока остается только на бумаге. Но поклонники уверены — каждая из сочиненных им историй имеет большой потенциал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимали адаптацию сериала «Постучись в мою дверь».