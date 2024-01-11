Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 3 282 0

Недавно его выписали из больницы.

Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Художественный руководитель Малого театра, Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации 5-tv.ru, Соломин ушел из жизни сегодня дома. В трагический день рядом с артистом находилась его внучка.

Известно, что несколько дней назад Соломина выписали из больницы. В ноябре прошлого года он потерял сознание во дворе своего дома в Москве и был экстренно госпитализирован, позднее медики поставили диагноз — ишемический инсульт. Некоторое время артист находился в отделении реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Народную артистку РСФСР, актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве.

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Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни

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