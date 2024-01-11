«Что-то страшное»: Александр Калягин выразил свои соболезнования семье Соломина

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева Эксклюзив 51 0

Александр Калягин: после смерти Соломина Малому театру можно посочувствовать

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актер был художественным руководителем театра около 36 лет.

Народный артист РСФСР Александр Калягин, как и многие другие знаменитости, выразил свои соболезнования в свзяи с уходом из жизни Соломина, художественного руководителя Малого театра.

Он назвал Юрия Мефодьевича прекрасным, великолепным актером. Помимо своего театрального таланта, артист обладал потрясающими качествами художественного руководителя.

«Это можно посочувствовать сейчас и Малому театру, и людям, с которыми ему довелось работать, и семье его, дочери. Вы знаете, это что-то страшное. Уходят великие люди», — поделился Александр Александрович.

Калягин объяснил: он понимает, что в подобном возрасте человек обычно «мало работоспособен». Однако Юрий Соломин продолжал посещать театр и следить за его работой.

По словам актера, присутствие такого человека на Земле делало жизнь «лучше». Кроме того, по его мнению, именно Малый театр произвел главное влияние на русское театральное искусство, а также «родил» главных артистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Коршунов ужаснулся новости о смерти Юрия Соломина.

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