Минфин оценил дефицит бюджета РФ в 2023 году в 3,24 трлн рублей

Согласно предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета России за 2023 год составил 3,24 триллиона рублей. Информация об этом следует из публикации на сайте ведомства.

Также сообщается, что объем доходов в бюджет за прошлый год, предварительно, составил 29 123 миллиардов рублей, что на 4,7% превышает поступления за 2022 год. Отмечается, что положительная динамика по части поступлений была зафиксирована от нефтегазовых доходов.

В ведомстве также рассказали, что объем расходов за 2023 год, предварительно, составил 32,364 триллиона рублей, что на 4% выше, чем в 2022-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минфин РФ с 15 января по 6 февраля возобновит продажу валюты. Ожидается, что в указанный период ежедневно будет продаваться иностранная валюта и золото на 4,1 миллиарда рублей.