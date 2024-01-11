Минфин оценил дефицит бюджета РФ в 2023 году в 3,24 трлн рублей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

В прошедшем году в бюджет поступило на 4,7% больше доходов, чем в 2022-м.

Минфин оценил дефицит бюджета РФ в 2023 году в 3,24 трлн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Согласно предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета России за 2023 год составил 3,24 триллиона рублей. Информация об этом следует из публикации на сайте ведомства.

Также сообщается, что объем доходов в бюджет за прошлый год, предварительно, составил 29 123 миллиардов рублей, что на 4,7% превышает поступления за 2022 год. Отмечается, что положительная динамика по части поступлений была зафиксирована от нефтегазовых доходов.

В ведомстве также рассказали, что объем расходов за 2023 год, предварительно, составил 32,364 триллиона рублей, что на 4% выше, чем в 2022-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минфин РФ с 15 января по 6 февраля возобновит продажу валюты. Ожидается, что в указанный период ежедневно будет продаваться иностранная валюта и золото на 4,1 миллиарда рублей.

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