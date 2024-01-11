Целое состояние: кому достанется наследство Юрия Соломина

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 319 0

В наследство Юрия Соломина входит квартира в центре Москвы и счета

Целое состояние: кому достанется наследство Юрия Соломина

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Заслуженный артист СССР владел имуществом, которое оценивается в десятки миллионов рублей. И это — только недвижимость.

Единственной наследницей народного артиста СССР Юрия Соломина, который ушел из жизни 11 января 2024 года, является его единственная дочь Дарья. Как сообщает издание utro.ru, пианистка живет в Лондоне уже много лет.

Знаменитый актер и режиссер Юрий Соломин в свои 88 лет накопил целое состояние, которое включает в себя квартиру в центре Москвы стоимостью в десятки миллионов, загородную дачу и солидные финансовые накопления. Также менее трех лет назад он задекларировал недвижимое имущество площадью более двух тысяч квадратных метров и доход в более чем 12 миллионов рублей.

Кроме того, ежемесячная выплата, которое режиссер получал как художественный руководитель Малого театра, составляло порядка 650 тысяч рублей в месяц.

Народный артист СССР Юрий Соломин умер 11 января. Недавно он перенес ишемический инсульт и позднее был выписан из больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стало причиной смерти Юрия Соломина.

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