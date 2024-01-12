США ввели санкции против трех российских организаций и одного физлица

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Причиной тому стали якобы поставки ракет из КНДР в РФ.

США ввели санкции против трех российских организаций и одного физлица

Фото: Depositphotos / designer491

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В отношении трех российских юридических лиц, одного физического лица, а также нескольких самолетов были введены санкции со стороны США. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, причиной тому стала информация о якобы передаче РФ ракет из КНДР.

«Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия», — подчеркнул Блинкен.

Под ограничения попали полигоны Владимировка и Ашулук в Астраханской области, а также авиакомпания «224-й летный отряд» и ее директор Владимир Михейчик. Кроме того, санкции начали действовать в отношении четырех бортов, якобы причастных к «поставкам баллистических ракет КНДР и сопутствующих грузов в ноябре и декабре 2023 года».

США тиражируют фейки, а ООН стыдливо молчит об обстреле Белгорода: Небензя унизил западных коллег

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать выпады США касательно корейских ракет. Вместо этого он подчеркнул, что украинские боевики постоянно наносят удары по территории России ракетами, произведенными в Германии, Италии, Франции, США и других западных странах.

-11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.78
-0.61 97.54
-0.33
Время активных дел: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 января

Последние новости

5:00
Время активных дел: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 января
4:51
Сати Казанова вспомнила совершенную ошибку во время романа с итальянцем
4:35
США ввели санкции против трех российских организаций и одного физлица
4:17
Президент Джо Байден ударом по Йемену нарушил Конституцию США
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 января
3:54
Йемен произвел массовый запуск ракет по кораблям США и Британии в Красном море

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса