Кремль ответил на обвинения США в применении ракет из КНДР

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Евгения Романова
Евгения Романова 302 0

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил об обстреле Белгорода в канун Нового года.

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков решил не комментировать утверждения Белого дома о том, что Россия якобы использует ракеты для нанесения ударов по Украине, поставленные из КНДР.

«Никак, мы оставляем это без комментариев», — сказал он в беседе с журналистами.

При этом Песков предпочел обратить внимание, что украинские боевики постоянно наносят удары по территории России, гражданским объектам ракетами, произведенными в Германии, Франции, Италии, США и других западных странах. В том числе, обстрелы из них производились по Белгороду в канун Нового 2024 года. Песков призвал не забывать об этом.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне ВСУ снова обстреляли Белгород, в результате чего пострадали три человека. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, они находятся в реанимации.

Тема:
Спецоперация
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