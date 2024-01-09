Кремль ответил на обвинения США в применении ракет из КНДР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков решил не комментировать утверждения Белого дома о том, что Россия якобы использует ракеты для нанесения ударов по Украине, поставленные из КНДР.

«Никак, мы оставляем это без комментариев», — сказал он в беседе с журналистами.

При этом Песков предпочел обратить внимание, что украинские боевики постоянно наносят удары по территории России, гражданским объектам ракетами, произведенными в Германии, Франции, Италии, США и других западных странах. В том числе, обстрелы из них производились по Белгороду в канун Нового 2024 года. Песков призвал не забывать об этом.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне ВСУ снова обстреляли Белгород, в результате чего пострадали три человека. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, они находятся в реанимации.