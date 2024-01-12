Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

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Современная прокуратура — это один из важнейших институтов государственной власти.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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В России 12 января отмечается день работника прокуратуры. Сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником поздравил президент России.

Владимир Путин отметил, что современная прокуратура — это один из важнейших институтов государственной власти, деятельность которого традиционно связана с защитой прав и свобод граждан. Она также способствует развитию страны как суверенного, демократического государства.

«Работа прокуроров всегда заметна. За каждым вашим решением, представлением или протестом, предостережением или проверочным материалом восстановлены права и, что крайне важно, вера людей в торжество закона и справедливости», — заметил в поздравлении российский лидер.

Владимир Путин также отметил такое ключевое направление работы прокуроров, как обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности. Их большую роль в содействии достижения целей спецоперации на Украине, в четком и своевременном исполнении заданий гособоронзаказа. Своих подчиненных с профессиональным праздником поздравил и генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Убежден, что слаженные и профессиональные действия, принципиальность и требовательность помогут сотрудникам ведомства и впредь добиваться положительных результатов», — заявил Краснов.

Ранее 5-tv.ru писал, что генпрокуратура России добилась изменения 20 правил работы маркетплейсов в стране.

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