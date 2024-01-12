Спасайся кто может: уклонист попытался переплыть реку, чтобы сбежать с Украины

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Что грозит мужчине за попытку отказаться от участия в боевых действиях против РФ?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Vetkin; 5-tv.ru

Пока западные партнеры один за другим отказываются от помощи тонущему режиму Зеленского, украинцы пытаются спастись от него своими силами. Люди бегут из страны всеми возможными способами.

Вот кадры одной из таких попыток. Украинские пограничники вытащили уклониста из ледяных вод Днестра. Мужчина в гидрокостюме и ластах пытался переплыть реку, чтобы скрыться от призыва в Молдавии.

Но на полпути его догнали на катере и вернули на родину. Видимо, скоро, уклониста поставят под ружье и отправят на передовую.

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