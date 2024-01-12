Общаться с легкостью: почему возникает заикание у детей и как его побороть

При взрослении это может превратиться в большую проблему, мешающую спокойно коммуницировать с окружающими.

Заикание — достаточно распространенная особенность речи, которая может наблюдаться как у ребенка, так и у взрослого человека. Данное нарушение зачастую сильно мешает комфортно общаться с окружающими, что может вызвать определенные сложности в коммуникации и повлиять на самоощущение.

Почему возникает такая проблема, и как с ней справиться, 5-tv.ru объяснила заведующая лабораторией образования и комплексной реабилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» Елена Ворошилова.

Почему нарушение возникает у детей

Эксперт отметила, что сперва необходимо понять, что представляет собой эта речевая особенность и как она возникает. Только потом можно переходить к этапу ее преодоления.

«Данный речевой дефект возникает преимущественно в возрасте двух до пяти лет, когда интенсивно развивается речевая функция. Когда нервная система ребенка испытывает достаточно значительные нагрузки, связанные с освоением лексического запаса, грамматического строя речи, связанной речи», — объяснила специалист.

Ворошилова отметила, что в таком малом возрасте бурно и активно развивается «круг представлений» ребенка. Именно поэтому действие какого-либо неблагоприятного фактора может привести к появлению такого нарушения.

Причины возникновения могут быть не только негативные, но и положительные. Например, сильно позитивное и эмоциональное событие, возможно, произведет большое впечатление на ребенка — будь то поход в цирк или же провождение времени в большой и шумной компании детей.

«Когда мы говорим о появлении заикания, всегда надо помнить, что основу для его возникновения составляет ослабленность нервной системы», — поделилась эксперт.

Подходя к преодолению проблемы, необходимо понимать, что важно нормализовать условия вокруг ребенка. Требуется создание благоприятной атмосферы, эмоционального комфорта, чтобы детская нервная система могла прийти в спокойное состояние и «уравновеситься» — так ребенок сможет дальше развивать свою речь.

Как преодолеть заикание

Следует позаботиться о формировании доброжелательной обстановки в кругу семьи, отсутствии каких-либо упреков, излишних требований к ребенку.

«Но в то же время обязательно должна быть выработана мягкая система правил, требований, которые касаются общего режима жизни ребенка. Это правильный сон, питание, режим гуляния, режим учебных нагрузок», — рассказала Ворошилова.

Кроме того, также важно помнить, что при заикании необходимо снизить требования к детской речи. При общении стоит исключить вопросы, которые могут потребовать сложных и длинных ответов.

Ребенку нужно предоставить возможность вернуться на «предыдущий» этап его речевого развития. Выполнение данных требований поможет предотвратить закрепление недуга.

В том случае, если речевой дефект уже сформировался, следует обраться к помощи специалиста-логопеда. Родитель должен стать его «верным помощником», соблюдая и выполняя все рекомендации и указания врача, формируя тем самым правильный навык речи.

«Помимо логопедической работы в коррекции заикания всегда выделяется медицинский блок. Мы всегда говорим о комплексной работе специалистов. Это и учитель-логопед, и медицинские специалисты, такие как врач-невролог. Часто подключаются сюда и физио-терапевтические процедуры», — разъяснила она.

Каждому родителю важно помнить, что исправление дефекта требует длительного времени. Поэтому — при видимых улучшениях — нельзя бросать начатую работу, требуется время на закрепление результата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помочь ребенку влиться в учебу после январских каникул.