Дом на колесах: почему путешествия на авто сегодня так популярны

Интерес к приключениям на колесах в стране растет очень быстро, а вот необходимая инфраструктура не успевает.

В России взяли курс на развитие автотуризма. Интерес к путешествиям на колесах в стране растет очень быстро, а вот необходимая инфраструктура не успевает.

Это касается количества кемпингов, заправок, состояния дорог, качества мобильной связи. Да и взять в аренду домик на колесах можно далеко не везде.

Ранее на эту проблему обратил внимание Владимир Путин и поручил правительству разработать комплексную концепцию развития автотуризма. Проект уже готов — корреспондент «Известий» Наталия Оскерко о там, какие изменения ждут теперь путешественников.

Первый автомобиль и сразу — дом на колесах. Уже три года пара московских учителей все свои отпуска тратит исключительно на автопутешествия.

Рязань, Крым, Карелия, Грузия — все на желтом «бусике». Так ласково чета Козловых называет свой транспорт.

«У нас есть места, которые на самом деле еще не открыты, не супер популярны туристически, там прекрасные виды, не хуже, чем в какой-нибудь Швейцарии. У нас есть свои мечты, мы очень хотим попасть на Байкал, на Алтай, прекрасный Домбай и Териберку!» — отметила Анастасия Козлова.

Таких путешественников на колесах — только по примерным подсчетам Российского союза туриндустрии — в стране не меньше 23 миллионов. Развитие этого направления может приносить в государственную казну до 250 миллиардов рублей в год, если им комплексно заняться, считают в Минэкономразвития.

«Автотуризм как таковой сегодня имеет некую хаотичную форму развития, и концепция призвана синхронизировать все наши возможности, ресурсы для того, чтобы это был некий единый продукт для наших граждан, которые путешествуют по автодорогам», — сказал замдиректора департамента развития туризма Минэкономразвития Константин Городилин.

Начать предлагают с доступности. Расширить рынок проката автодомов по принципу каршеринга.

«Прилетает он, допустим, в Барнаул или Горноалтайск, берет автомобиль в аренду — и дальше продолжает движение. Оставляет автомобиль — и дальше приезжает в аэропорт и улетает. Но очень важно открыть вот эту часть!» — объяснил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

Такой проект уже есть: компания из Ростова работает в нескольких регионах. Арендовать прицеп можно в Крыму, Московской области, Воронеже, Казани — за отдельную плату его доставят в любой город.

Строят дома на колесах тоже сами. За продукцией выстраиваются очереди.

«Мойка, раковина, запас воды, отопитель, выдвижные различные отсеки для посуды, приборов», — делится основатель производства домов на колесах Егор Стандиков.

Наибольшим спросом пользуются вот такие разноцветные прицепы. При желании здесь может поместиться семья из четырех человек, плюс еше два места на крыше.

Но сами путешественники уверяют: пусть не такой привлекательный, но не менее комфортный автодом можно сделать и своими руками. У владелицы этого Volkswagen из Ленинградской области ушли пара месяцев и 30 тысяч рублей.

Отдельная кухня в салоне, сзади двуспальная кровать, которую при необходимости можно сделать и просторнее, люк в крыше помогает в жару, а в холод — автономная система отопления. Работает, даже когда двигатель выключен.

По желанию здесь можно поставить душ, туалет, телевизор и мультиварку. Но вот банальная проблема: зарядить все это в пути будет негде.

«Что нужно кемперу: это заправиться водой, хотя бы технической, и заправить автомобиль электроэнергией. Это редкость. Даже на крупных сетевых заправках можно заправиться только водой. На очень редких заправках можно подключить автомобиль к электропитанию», — сетует лайф-кемпер Алина Рассохина.

Не говоря уже о том, чтобы дом на колесах отремонтировать, а одежду — постирать. Таких многофункциональных сервисных зон — с кафе, мотелем и мастерской — в стране действительно немного, их развитие тоже в планах федеральных властей.

«Очень часто слышим от гостей нашего комплекса, в том числе постоянных, что нам надо расширяться. Что очень часто они, помимо трасс М-7 и М-12, ездят по другим федеральным трассам России, где не хватает такого же комплекса, как у нас», — рассказывает управляющий директор придорожного комплекса Екатерина Грехова.

Реализовывать концепцию развития автотуризма до 2035 года планируют в два этапа. Первый — как раз создание многофункциональных зон вблизи федеральных трасс и крупных туристических объектов.

Второй этап — это совершенствование мер господдержки бизнеса и расширение сети маршрутов. И, конечно, прокладка ровных дорог к самым любимым автотуристами местам.

Сейчас это Мурманская область, Алтай, Байкал и Кавказ. В ближайшее время концепцию Минэка рассмотрят в правительстве.