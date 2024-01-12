Российский суд запретил «Нафтогазу» продолжать разбирательство с «Газпромом»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск российского «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» о запрете вынесения решения третейского суда. Об этом сообщает ТАСС.

Так, решено запретить «Нафтогазу» продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате по спору между украинской компанией и «Газпромом».

Вместе с тем суд постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу российской госкорпорации 150 миллионов долларов в случае неисполнения его запрета.

В 2019 году Москва и Киев заключили транзитный контракт на пять лет. Однако глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Незалежная не планирует продлевать договор.

В сентябре прошлого года «Нафтогаз» начал новый арбитраж против «Газпрома». Украинская госкомпания потребовала средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории страны. В декабре 2023-го «Газпром» подал иск к «Нафтогазу». Российская компания потребовала запретить решение третейского суда.

Кроме того, недавно президент РФ Владимир Путин упрекнул Украину в потреблении транзитного российского газа. Незалежная получает деньги за транспортировку голубого топлива по территории страны, но этого Киеву мало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве назвали условие продолжения транзита газа через Украину.