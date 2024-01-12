Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности

Британское правительство называло это историческим событием. Однако у него установлен срок действия.
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».
Правительство Британии называло это «историческим событием». Сунак, к слову, прибыл в Киев сегодня, 12 января, на поезде. О событии он также написал в социальных сетях, пообещав помощь киевскому режиму.
И в результате переговоров известно, что Великобритания может выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что больше суммы за последние два года.
«Британия гарантирует 2,5 миллиарда на этот год, и эта помощь продолжится в последующие годы. Срок действия — десять лет», — уточнил Зеленский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сунак объяснил свой визит в Киев.
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