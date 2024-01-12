Время старших Арканов: прогноз Таро на неделю с 15 по 21 января

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 15 по 21 января.

Основная энергия недели с 15 по 21 января (Карта Таро — Солнце)

Карта Таро — Солнце. Фото: 5-tv.ru

Карта Солнца — очень классная энергия, достаточно проявленная. Аркан Солнца говорит нам о том, что пришло время выйти из каких-то ограничений и пойти в новый путь, во что-то новое. Это карта изучения мира, энергия изучение мира, энергия любопытства. Единственное, что может вам помешать — это эго, нежелание общаться с людьми, стремление смотреть на других с высоты. Энергия недели будет связана с изучением чего-то нового, освобождение от чего-то старого, отшившего, выход из ограничений и стремление к движению вперед.

Прогноз финансов недели с 15 по 21 января (Карта Таро — Туз Мечей)

Карта Таро — Туз Мечей. Фото: 5-tv.ru

Туз Мечей в Таро — это карта принятия решений. Пришло время принять решение, сделать шаг. Мечи — это энергия воздуха, поэтому ситуация будет развиваться достаточно стремительно. Что касается денег: придут какие-то инсайды, какие-то решения о том, как поступить. Будьте внимательны и наблюдайте, что у происходит в ваших процессах.

Личная жизнь на неделю с 15 по 21 января (Карта Таро — Императрица)

Карта Таро — Императрица. Фото: 5-tv.ru

Карта Таро Императрица — шикарная карта. Энергия семьи, энергия комфорта. Императрица символизирует личность, которая создает комфорт вокруг себя. Та, кто обнимет, приласкает и скажет какое-то доброе слово. Карта Таро Императрица в общем символизирует семью, комфорт, праздник, вкусную домашнюю еду. Поэтому и сфера отношений будет очень домашняя, похожая по ощущениям на то, что вы испытываете, когда приезжаете в гости к маме.

Также Императрица — это возможность начала новых отношений. Энергии недели дадут возможность одиноким людям построить отношения, причем это будет связь с прочным фундаментом и продолжением. Эти отношения будут нацелены на создание семьи, на рождение детей.

Императрица — это, в том числе, и мать. Не исключены новости о прибавлении в семействе.

Совет на неделю с 15 по 21 января (Карты Таро — Маг и Паж Кубков)

В раскладе на совет на неделю выпали сразу две карты Таро: Маг и Паж Кубков. Таролог Евгения Русинова обратила внимание, что в прогнозе на неделю с 15 по 21 января очень много старших арканов. Это говорит о наличии судьбоносных моментов на следующей неделе.

Карта Таро — Маг. Фото: 5-tv.ru

Маг — это энергия действия. Эта карта Таро говорит: действуйте, в ваших руках все инструменты. Ничего не бойтесь, не бойтесь идти в новое, рискуйте. Карта, которая даже говорит о том, что стоит идти по головам, но это будет не совсем экологично. Но у вас все получится.

Если вы сомневались в каком-то предприятии, сомневались в решении, то карта Таро Маг говорит о том, что не стоит бояться идти и делать.

Карта Таро — Паж Кубков. Фото: 5-tv.ru.

А Паж Кубков в Таро говорит о некоем состоянии влюбленности, про эмоциональное состояние, о любви к жизни и уверенности к себе. Эта карта Таро, как информационное сообщение — вы можете заявить о себе с позиции любви и душевной красоты.

Таролог Евгения Русинова заметила, что всем предстоит прекрасная неделя. Она пожелала всем продуктивной недели, чтобы все получалось.

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