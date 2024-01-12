Телеведущая Лера Кудрявцева вышла к публике после заявления о разрыве с мужем

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 259 0

Кудрявцева появилась на сцене дискотеки «Суперстар!» после заявления о разрыве

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Официально брак знаменитости с хоккеистом еще не расторгнут.

После заявления о разрыве с мужем Лера Кудрявцева демонстрирует свое прекрасное настроение на дискотеке «Суперстар!». Эксклюзивные кадры, говорящие о профессионализме знаменитости, появились в распоряжении 5-tv.ru.

О том, что в семье 52-летней телеведущей Леры Кудрявцевой и 36-летнего хоккеиста Игоря Макарова произошел разлад, звезда сама сообщила в социальных сетях. Несмотря на разницу в возрасте, супруги прожили, казалось, душа в душу около десяти лет. Однако на днях звезда обвинила супруга в пристрастии к алкоголю и призналась, что ушла от него.

Однако очевидно, что такое неприятное событие как развод не мешает Лере Кудрявцевой выполнять свои профессиональные обязанности. Так, в качестве ведущей на дискотеке «Суперстар!» артистка показала прекрасное настроение, улыбалась зрителям и, в целом, вела себя, как ни в чем не бывало. Правда, с журналистами общаться все же отказалась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем останется дочь Кудрявцевой и Макарова в случае развода.

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