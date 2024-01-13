«У меня не складывается»: почему Анфиса Чехова не любит русских мужчин

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Анфиса Чехова отказалась строить отношения с русскими мужчинами

«У меня не складывается»: почему Анфиса Чехова не любит русских мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Звезда не скрывает многочисленные романтические отношения. Но предпочитает исключительных кавалеров.

Известная телеведущая Анфиса Чехова во время недавнего шоу раскрыла, какие мужчины ей симпатичны. О предпочтениях звезды рассказали в издании Газета.ру.

Артистка поделилась, что ее привлекают импозантные мужчины с «пузиком», харизматичные и приветливые. Зачастую ее избранниками становятся иностранцы — с русскими построить отношения, призналась Чехова, ей не удается.

«У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. У меня часто были женихи-мигранты, которые давно уехали из России», — поделилась ведущая.

Она также отметила, что нет ничего плохого в том, чтобы встречаться с состоятельным партнером, который сможет обеспечить. По мнению Анфисы, это «настоящий кайф», когда мужчина имеет возможность финансово содержать свою возлюбленную.

Сейчас знаменитость состоит в отношениях с 55-летним избранником. Однако Чехова не спешит делиться подробностями своей личной жизни с аудиторией, ведь вполне вероятно, что роман продлится недолго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анфиса Чехова пропала с экранов и что с ней сейчас.

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