«Оружие держать не могут»: боевики ВСУ жалуются на новобранцев с алкоголизмом

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 207 0

The New York Times: ВСУ все больше пополняются алкоголиками и пожилыми людьми

«Оружие держать не могут»: боевики ВСУ жалуются на новобранцев с алкоголизмом

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Личный состав украинской армии все чаще пополняется мужчинами с улицы без какой-либо подготовки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пополняются, по большей части, пожилыми и плохо обученными новобранцами, страдающими алкоголизмом. Об этом сообщает издание The New York Times.

Американские СМИ указывают на том, что жаловаться на уровень и качество подготовки личного состава начали уже сами украинские боевики. Они сравнивают новобранцев с пьяницами, которые ни на что не годятся даже в мирное время. В качестве подтверждения тому авторы материала упоминают видео, на котором украинские военные инструкторы смеются над новобранцем, который попросту не может держать в руках винтовку из-за алкоголизма.

«Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в форме», — передает издание слова одного из боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ прекратили активность на краснолиманском направлении.

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