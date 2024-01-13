Минобороны: ВСУ прекратили активность на краснолиманском направлении

ВСУ за сутки не проявляли никакой активности на краснолиманском направлении, сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

«В границах ответственности группировки войск „Центр“ на краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», — сообщил Шаров.

Представитель группы военных добавил, что за те же сутки российские авиация и артиллерия поразили более 150 выявленных целей ВСУ. ВС РФ атаковали противника в районе населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

Военный добавил, что подразделения спецназа ВС РФ обнаружили порядка 20 объектов ВСУ, по десяти из них был нанесен удар. Потери ВСУ составили около двух десятков солдат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. В ответ на это страны «коллективного Запада» объявили действия России «вторжением» и начали финансировать Украину, а также осуществлять поставки оружия для ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что артиллеристы нанесли удар по отряду ВСУ в Запорожской области.